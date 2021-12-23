Підйомний кран "Захарій" їде до Туреччини

Він має туди рушити до Різдва.

Найбільший водяний підйомний кран в Європі "Захарій" їде до Туреччини.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 23 грудня.

Найпотужніший водяний підйомний кран, що працював на зведенні мостів, завершив роботи в Запоріжжі. Там чотири мости через Дніпро будують від 2004 року. Другу чергу для руху обіцяють відкрити на початку січня. Важкі опори та секції на будівництво доправляли саме за допомогою "Захарія".

Найбільший кран в Європі неодноразово потрапляв в гучні історії. Отак, у травні в Запоріжжі він пропоров днище через помилку лоцмана, а 10 років тому в Києві взагалі просто завалився через помилку капітана.

У Запоріжжі із "Захарієм" попрощалися з почестями - екіпажу плавучого велетня подарували 6-кілограмовий торт із зображенням самого крана в роботі. Тепер він працюватиме на півдні Туреччини - у Середземному морі. Має туди рушити до Різдва.