Подъемный кран "Захарий" едет в Турцию

Он должен туда отправиться до Рождества.

Самый большой водяной подъемный кран в Европе "Захарий" едет в Турцию.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 23 декабря.

Самый мощный водяной подъемный кран, работавший на возведении мостов, завершил работы в Запорожье. Там четыре моста через Днепр строят с 2004 года. Вторую очередь для движения обещают открыть в начале января. Тяжелые опоры и секции на строительство доставлялись именно с помощью "Захария".

Крупнейший кран в Европе неоднократно попадал в громкие истории. Так, в мае в Запорожье он пропорол днище из-за ошибки лоцмана, а 10 лет назад в Киеве вообще просто рухнул из-за ошибки капитана.

В Запорожье с "Захарием" простились с почестями — экипажу плавучего великана подарили 6-килограммовый торт с изображением крана в работе. Теперь он будет работать на юге Турции – в Средиземном море. Должен туда отправиться до Рождества.