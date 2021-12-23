"Ливерпуль" совершил камбек и выбил "Лестер" из Кубка лиги

"Ливерпуль" совершил камбек и выбил "Лестер" из Кубка лиги

"Красные" вышли в полуфинал турнира.

В рамках четвертьфинала Кубка английской лиги "Ливерпуль" на своем поле в серии пенальти обыграл "Лестер" – 3:3 (5:4 по пен.).

Еще в первом тайме команды порадовали болельщиков четырьмя голами. В составе "Лестера" дублем отметился Джейми Варди, еще один гол забил Джеймс Мэддисон. "Ливерпуль" смог ответить мячом в исполнении Алекса Окслейда-Чемберлена.

После перерыва "красные" отыграли один гол усилиями Диоги Жето. А уже в компенсированное время Такуми Минамино смог сравнять счет. В серии пенальти хозяева поля оказались точнее, решающий промах в составе Лестера допустил Райан Бертран, а победу команде Клоппа принес точный удар Жоты.

Благодаря этой победе "Ливерпуль" пробился в полуфинал турнира, где также выступят "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Челси".

В следующем матче турнира "Ливерпуль" сыграет с "Арсеналом".

В параллельном поединке за выход в финал "Челси" встретится с "Тоттенхэмом".

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