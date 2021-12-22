COVID-19: матчи Бундеслиги будут проходить без зрителей

Правительство Германии приняло новые ограничения.

Начиная с 28 декабря, доступ зрителей на любые спортивные соревнования в Германии запрещен. Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

"Большие масштабные межрегиональные мероприятия больше не должны проводиться в присутствии зрителей, особенно это касается футбольных матчей", — цитирует правительство издание Kicker.

Причина такого решения – борьба с распространением омикрон-штамма СOVID-19.

Сначала рассматривали вариант допуска ограниченного количества болельщиков, но впоследствии отказались. Кроме футбола пострадали также хоккей, баскетбол и гандбол – матчи и в этих видах спорта будут проводиться без фанатов. Срок действия решения пока не указывается, но СМИ сомневаются, что до 9 февраля будут какие-либо изменения.

Стоит отметить, что клубы из-за отсутствия фанатов будут терять в среднем два миллиона евро за каждый матч. Больше всего пострадают Бавария и дортмундская Борусия.

В настоящее время чемпионат Германии находится на небольшом перерыве. Следующий тур национального первенства запланирован на 7 января.

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