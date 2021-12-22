Почему люди часто расстаются в декабре

Быть декабристом дано не каждому. Не каждый в наше время способен на поступок. Кто они, современные декабристы, и в чем их их подвиг, рассказывает Кристина Ривера.

Недавно ко мне пришла подруга, вся в слезах. "Он меня бросил, ты представляешь! Перед самым Новым годом! Как же я буду встречать Новый год, одна? - в истерике рыдала она, размазывая тушь. – Я рассчитывала получить от него в подарок под елочку "айфон"! А что теперь?" Я успокоила ее, как могла, но через пару дней мне позвонила другая с аналогичной жалобой, разве что вместо "айфона" фигурировали серьги с бриллиантами. А вскоре на тренировке по фитнесу одна девушка призналась, что снова помирилась со своим бойфрендом, который по общему мнению (да и по ее личному тоже) совсем ей не подходил – был некрасив, немолод, да и признаться, не особо успешен. "Да я просто подумала, скоро Новый год. И что, я буду на праздники сама? И без подарка?"

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Меня удивила такая декабрьская активность в личной жизни, но чтение глянцевых журналов все поставило на свои места. Оказывается, есть такое понятие, как "декабристы". Это люди (давайте посмотрим правде в глаза, в основном мужчины), которые бросают своих партнеров (читай – женщин) именно в декабре – перед новогодними каникулами. Ну, во-первых, чтобы не дарить подарки и не тратиться во время праздников, которые часто отмечаются с родственниками, которые с радостью поднимают тосты за любовь и совет, а также с надеждой ждут сообщений о свадебных переполохах. Во-вторых, потому что потом, буквально через месяц после Нового года – День всех влюбленных, и как-то бросать уже тупо. В-третьих, еще через три недели - Восьмое марта. А там до летнего отпуска недалеко, и расставаться после того, как столько всего надарил и вообще старался быть нежен и любезен, как-то нехорошо. На душе кошки скребут, и перед бабушкой, которая в наступающем году демонстративно загадала себе правнуков, как-то неудобно.

Поэтому некоторые люди умудряются как-то расстаться в декабре. Поначалу, признаться, я была несколько обескуражена и возмущена их поведением – "Надо же! Как так можно! Бросить перед праздниками!". А потом, когда сама оказалась в ситуации, что вместе уже быть невозможно, но партнер смотрит на тебя влюбленными глазами и не понимает, что же не так, почему я все время недовольна – я прекрасно поняла поведение "декабристов". Они справедливо рассуждают, что дальше будет все только хуже – читай выше: наступит Новый год, Рождество, 14 февраля и Восьмое марта. И возможностей сказать заветное "Прости, но мы друг другу не подходим, и дело не в тебе, а во мне..." будет все меньше и меньше. Некоторые нерешительные так живут всю жизнь, заводят детей, и потом смиряются с тем, что рядом совершенно чужой и нелюбимый человек – вместо того, чтобы порвать однажды раз и навсегда.

На самом деле, по моему убеждению, декабристы - мужественные и дальновидные люди, которые не идут на поводу у иллюзий. И, наверное, стоит не обвинять их в черствости и сволочизме, а сконцентрироваться и думать больше о себе. Разумеется, жалко и не полученного в подарок "айфона", и кольцо с бриллиантом было бы не лишним в ряду любимых драгоценностей. Но быть лишь бы с кем, лишь бы не быть в одиночестве на праздники – как-то нелепо в первую очередь по отношению к себе. Стоит принять выбор другого человека не быть вместе с тобой и расслабиться по этому поводу. Пойти на новогоднюю вечеринку в незнакомую компанию, оторваться по полной, повеселиться и завязать новые знакомства. А там, глядишь, и День всех влюбленных, и Восьмое марта окажутся не такими уж одинокими и предсказуемыми.

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