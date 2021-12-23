В Украине выросла стоимость свеклы: сколько стоит

В Украине выросла стоимость свеклы: сколько стоит

На рынке ограничено предложение на этот овощ.

На рынках и в магазинах рекордно подорожала свекла.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

Стоимость овоща за месяц выросла на 4 гривны. В 2021 году цена на свеклу увеличилась почти в четыре раза — такие данные обнародовали в Минфине.

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На крупнейшем оптовом рынке на юге Украины за килограмм свеклы просят 12 гривен. На западе страны на оптовом рынке овощи продают почти за 15 гривен за килограмм. В столице килограмм свеклы в среднем стоит 14 гривен.

Эксперты удорожания овоща объясняют ограниченным предложением на рынке. Арарии придерживают свеклу до весны, чтобы продать ее еще дороже.

Напомним, ранее сообщалось, что перед новогодними праздниками в Украине подорожают продукты. Эксперты прогнозируют, что цены поднимутся на 16-20%. Особенно удорожание коснется овощей и мяса.

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