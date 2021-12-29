Ситуація на Донбасі: бойовики стріляють, але не так активно

Втрат серед наших бійців немає.
Упродовж минулої доби, 28 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.
Про це повідомили у пресцентрі ООС.
Зокрема, ворог стріляв:
- На Луганщині, неподалік Катеринівки, противник відкривав вогонь з автоматичних та протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї.
- У бік Кримського окупанти відкривали вогонь зі станкових і протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Нагадаємо, впродовж минулої доби, 27 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню. Двоє військових отримали поранення.
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