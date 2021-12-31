Кабмин ввел госрегулирование цен на подсолнечное масло и батон

Кабмин ввел госрегулирование цен на подсолнечное масло и батон

Наценка на ржано-пшеничный хлеб и батон ограничена на уровне 10% от общей стоимости.

Кабмин внес батон и подсолнечное масло в список пищевых продуктов, имеющих существенную социальную значимость.

Соответствующее постановление было опубликовано в Урядовом портале.

Отметим, что производители продуктов, имеющих существенную социальную значимость, должны декларировать изменения цен на них.

Субъект хозяйствования обязан информировать Госпотребслужбу о повышении цены на эти продукты питания:

свыше 15% за 30 дней до начала применения;

на 10-15% — за 14 дней;

за три дня при повышении на 5-10%.

Помимо масла и батона, к продуктам, имеющим существенную социальную значимость, относятся:

крупа гречневая, сахар-песок, мука пшеничная высшего сорта и вермишель из нее, молоко пастеризованное жирностью 2,5%, ржано-пшеничный хлеб, яйца куриные категории С1, тушка куриная, вода минеральная негазированная и масло сливочное.

Наценка на хлеб ржано-пшеничный и батон ограничена на уровне 10% от общей стоимости "с учетом рекламных, маркетинговых, логистических услуг, услуг по подготовке, обработке, упаковке, другим услугам, связанным с реализацией конечному потребителю".

Ранее Кабинет министров ограничил стоимость природного газа для производителей продовольствия: муки и хлеба, молока, курятины, подсолнечного масла.

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