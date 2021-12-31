Категория
Деньги
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Кабмин ввел госрегулирование цен на подсолнечное масло и батон

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Кабмин ввел госрегулирование цен на подсолнечное масло и батон

УНИАН

Наценка на ржано-пшеничный хлеб и батон ограничена на уровне 10% от общей стоимости.

Кабмин внес батон и подсолнечное масло в список пищевых продуктов, имеющих существенную социальную значимость.

Соответствующее постановление было опубликовано в Урядовом портале.

Отметим, что производители продуктов, имеющих существенную социальную значимость, должны декларировать изменения цен на них.

Субъект хозяйствования обязан информировать Госпотребслужбу о повышении цены на эти продукты питания:

  • свыше 15% за 30 дней до начала применения;
  • на 10-15% — за 14 дней;
  • за три дня при повышении на 5-10%.

Помимо масла и батона, к продуктам, имеющим существенную социальную значимость, относятся:

  • крупа гречневая, сахар-песок, мука пшеничная высшего сорта и вермишель из нее, молоко пастеризованное жирностью 2,5%, ржано-пшеничный хлеб, яйца куриные категории С1, тушка куриная, вода минеральная негазированная и масло сливочное.

Наценка на хлеб ржано-пшеничный и батон ограничена на уровне 10% от общей стоимости "с учетом рекламных, маркетинговых, логистических услуг, услуг по подготовке, обработке, упаковке, другим услугам, связанным с реализацией конечному потребителю".

Ранее Кабинет министров ограничил стоимость природного газа для производителей продовольствия: муки и хлеба, молока, курятины, подсолнечного масла.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация