Путин и Макрон второй раз за неделю провели разговор и обсудили Украину

Путин и Макрон второй раз за неделю провели разговор и обсудили Украину

Макрон и Путин, в частности, обсудили вопросы о ситуации вокруг Украины и так называемые "гарантии безопасности" Кремля.

В понедельник, 31 января, состоялся еще один разговор между президентами Франции и России Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным. Это были вторые переговоры за неделю, во время которых Макрон и Путин упомянули Украину.

О результатах разговора сообщила только прессслужба Кремля, в Елисейском дворце официальное заявление еще не опубликовали.

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Как говорится в заявлении прессслужбы президента России, стороны, в частности, обсудили вопросы о ситуации вокруг Украины и так называемые "гарантии безопасности" Кремля.

"Продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины и вопросам, связанным с предоставлением Российской Федерации долгосрочным, юридически закрепленным гарантиям безопасности. Владимир Путин еще раз подробно изложил принципиальные подходы к этим проблемам", — говорится в сообщении.

Кроме того, Макрон и Путин обсудили дальнейшие контакты по телефону, а также оперативную проработку возможности проведения личной встречи президентов России и Франции.

Следует отметить, что недавно, в пятницу, 28 января, состоялся продолжительный телефонный разговор президента Франции Эмманюэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным. Тогда главы также упомянули Украину. Обсуждая ситуацию вокруг Украины, Путин настаивал на необходимости "прямого диалога" Киева с главарями террористических группировок ЛНР и ДНР и на правовом оформлении "особого статуса Донбасса".

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