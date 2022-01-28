Макрон провел переговоры с Путиным: что говорили об Украине

Макрон провел переговоры с Путиным: что говорили об Украине

Российский президент недоволен тем, что США и НАТО не учли "принципиальные беспокойства России" относительно нерасширения Альянса на восток.

В пятницу, 28 января, состоялся продолжительный телефонный разговор президента Франции Эмманюэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным.

О результатах переговоров сообщила только пресс-служба Кремля, в Елисейском дворце еще только готовятся к брифингу.

Как сообщают российские СМИ, Путин во время разговора с Макроном обратил внимание на то, что в ответах США и НАТО не были учтены "принципиальные озабоченности России", в частности, относительно недопущения расширения НАТО на восток, размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ и возвращения военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года.

Российский президент также сообщил, что после внимательного изучения полученных 26 января от США и НАТО письменных ответов на проекты соглашений о так называемых "гарантиях безопасности" Москва определится со своими дальнейшими действиями.

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Обсуждая ситуацию вокруг Украины, Путин настаивал на необходимости "прямого диалога" Киева с главарями террористических группировок "ЛНР" и "ДНР", а также на правовом оформлении "особого статуса Донбасса".

Путин также подтвердил настрой России работать дальше в Нормандском формате с учетом итогов встречи политических советников лидеров стран "нормандской четверки" в Париже 26 января.

Как сообщает AFP, представитель президента Франции, попросивший не называть его имени, сообщил только, что разговор между двумя лидерами состоялся. Письменного заявления Елисейского дворца по поводу переговоров до сих пор не было, но журналистам сказали ожидать брифинга позже.

Напомним, ранее французский президент заявлял, что предложит российскому лидеру Владимиру Путину свой вариант деэскалации кризиса в Украине.

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