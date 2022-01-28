Илона Гвоздева назвала свои симптомы "Омикрон"-штамма коронавируса

Танцовщица переболела в Грузии.

Украинский хореографин и победительница "Танцев со звездами" Илона Гвоздева, заболевшая коронавирусом в Грузии, назвала свои симптомы.

Так, на странице в Instagram знаменитость поделилась, что симптомы нового штамма "Омикрона" очень напоминают ОРВИ. Поэтому артистка и не подозревала, что у нее COVID-19.

"Все произошло внезапно, и поначалу я даже не поняла что это ковид-новый штамм. Поскольку все симптомы очень напоминают обычное ОРВИ. Симптомы: першение в горле, слабость общая и недомогание, головная боль, температура 37-37,5, легкий насморк", – написала она.

Илона отметила, что у ее мужа, находившегося на изоляции вместе с любимой, тоже были эти симптомы, но он получил негативный результат теста.

Илона Гвоздева / instagram.com/ilonagvozdeva

Также артистка рассказала, какие сдавала анализы крови.

"Общий, D-димер, коагулограмма и делала рентген. Анализы, слава Богу, для протекания болезни были в допустимых параметрах, но главное было то, что инфекция была вирусная, а не бактериальная — это уже была моя победа", — отметила Гвоздева.

А лечила знаменитость витаминами Д и С, цинком, много пила разнообразных чаев на основе меда и имбиря: "Лимон, отвар трав, омега-3, грузинская чача, дыхательная гимнастика по методу А.Н. Стрельниковой, часто измеряла сатурацию и хорошие позитивные мысли. Но несколько дней были панические атаки и это жесть была, впервые в жизни думала, что умру в чужой стране и не увижу детей!".

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