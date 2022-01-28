Ілона Гвоздьова назвала свої симптоми "Омікрон"-штаму коронавірусу

Танцівниця перехворіла у Грузії.

Українська хореографиня та переможниця "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова, яка захворіла на коронавірус у Грузії, назвала свої симптоми.

Так, на сторінці в Instagram знаменитість поділилася, що симптоми нового штаму "Омікрона" дуже нагадують ГРВІ. Тому артистка і не підозрювала, шо у неї COVID-19.

"Все сталося раптово і спочатку я навіть не зрозуміла що це ковід-новий штам. Оскільки всі симптоми дуже нагадують звичайне ГРВІ. Симптоми: першіння у горлі, слабкість загальна та нездужання, головний біль, температура 37-37,5, легкий нежить", – написала вона.

Ілона зазначила, що у її чоловіка, який перебував на ізоляції разом з коханою, також були ці симптоми, але він отримав негативний результат тесту.

Ілона Гвоздьова / instagram.com/ilonagvozdeva

Також артистка розповіла, які здавала аналізи крові.

"Загальний, D-димер, коагулограму та робила рентген. Аналізи, слава Богу, для перебігу хвороби були +- у допустимих параметрах, але головне було те, що інфекція була вірусна, а не бактеріальна - це вже була моя перемога", – зазначила Гвоздьова.

А лікувала знаменитість вітамінами Д та С, цинком, багато пила різноманітних чаїв на основі меду та імбиру: "Лимон, відвар трав, омега-3, грузинська чача, дихальна гімнастика за методом О.М. Стрельникова, часто вимірювала сатурацію та гарні позитивні думки. Але декілька днів були панічні атаки і це бляха була, вперше в житті думала що помру в чужій країні і не побачу дітей! У результаті почала відволікати себе позитивними серіалами, танцями та грою в карти!".

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