Макрон провів переговори з Путіним: що говорили про Україну

Макрон провів переговори з Путіним: що говорили про Україну

Російський президент незадоволений тим, що США і НАТО не врахували "принципових занепокоєнь Росії" щодо нерозширення Альянсу на схід.

У п’ятницю, 28 січня, відбулася тривала телефонна розмова президента Франції Емманюеля Макрона з російським лідером Володимиром Путіним.

Про результати переговорів наразі повідомила тільки пресслужба Кремля, в Єлисейському палаці ще тільки готуються до брифінгу.

Як повідомляють російські ЗМІ, Путін під час розмови з Макроном звернув увагу на те, що у відповідях США і НАТО не було враховано "принципових занепокоєнь Росії", зокрема, щодо недопущення розширення НАТО на схід, розміщення ударних систем озброєнь поблизу російських кордонів та повернення військового потенціалу та інфраструктури блоку в Європі на позиції 1997 року.

Російський президент також повідомив, що після уважного вивчення отриманих 26 січня від США та НАТО письмових відповідей на проєкти угод про так звані "гарантії безпеки" Москва визначиться зі своїми подальшими діями.

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Обговорюючи ситуацію довкола України, Путін наполягав на необхідності "прямого діалогу" Києва із ватажками терористичних угруповань “ЛНР” та “ДНР” і на правовому оформленні "особливого статусу Донбасу".

Путін також підтвердив налаштування Росії працювати далі у Нормандському форматі з урахуванням підсумків зустрічі політичних радників лідерів країн "нормандської четвірки" в Парижі 26 січня.

Як повідомляє AFP, представник президента Франції, який попросив не називати його імені, повідомив лише, що розмова між двома лідерами відбулася. Письмової заяви Єлисейського палацу з приводу переговорів досі не було, але журналістам сказали очікувати брифінгу пізніше.

Нагадаємо, раніше французький президент заявляв, що запропонує російському лідеру Володимиру Путіну свій варіант деескалації кризи в Україні.

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