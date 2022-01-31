Денег выплачивать 500 грн за бустер в бюджете пока нет — Минфин

Тем не менее, Сергей Марченко считает, что нет необходимости менять бюджет-2022 и выделять дополнительное финансирование программы.
В бюджете нет средств на выплату 500 грн гражданам, которые сделают бустерную дозу вакцины от COVID-19.
Об этом рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко, передает "Экономическая правда".
По его словам, в настоящее время свою тысячу получили 7,7 млн. граждан.
"Поэтому если все эти люди пойдут за бустерной дозой в течение года, то 3 млрд (заложенных в бюджете на программу "еПоддержка" — ред.) не хватит", — отметил глава Минфина.
Тем не менее, Марченко считает, что нет необходимости менять бюджет-2022 и выделять дополнительное финансирование программы. Министр говорит, что граждане будут делать бустерную дозу вакцины постепенно.
"Кто-то вакцинировался в декабре, он пойдет не раньше июня-июля. Это откладывает решение этой проблемы на весь год", — объясняет Марченко.
Он заверил, что как только в Минфине будут видеть необходимость увеличить финансирование "еПоддержки", то соответствующий законопроект с изменениями в бюджет внесут в Верховную Раду.
Ранее Владимир Зеленский обещал, что в рамках программы "еПоддержка" будет добавлен плюс еще 500 гривен для тех граждан Украины, которые получат третью бустерную дозу прививки.
Напомним, что под Киевом "ковидной" тысячей рассчитывались в обычном киоске.
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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.