Денег выплачивать 500 грн за бустер в бюджете пока нет — Минфин

Денег выплачивать 500 грн за бустер в бюджете пока нет — Минфин

Тем не менее, Сергей Марченко считает, что нет необходимости менять бюджет-2022 и выделять дополнительное финансирование программы.

В бюджете нет средств на выплату 500 грн гражданам, которые сделают бустерную дозу вакцины от COVID-19.

Об этом рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко, передает "Экономическая правда".

По его словам, в настоящее время свою тысячу получили 7,7 млн. граждан.

"Поэтому если все эти люди пойдут за бустерной дозой в течение года, то 3 млрд (заложенных в бюджете на программу "еПоддержка" — ред.) не хватит", — отметил глава Минфина.

Тем не менее, Марченко считает, что нет необходимости менять бюджет-2022 и выделять дополнительное финансирование программы. Министр говорит, что граждане будут делать бустерную дозу вакцины постепенно.

"Кто-то вакцинировался в декабре, он пойдет не раньше июня-июля. Это откладывает решение этой проблемы на весь год", — объясняет Марченко.

Он заверил, что как только в Минфине будут видеть необходимость увеличить финансирование "еПоддержки", то соответствующий законопроект с изменениями в бюджет внесут в Верховную Раду.

Ранее Владимир Зеленский обещал, что в рамках программы "еПоддержка" будет добавлен плюс еще 500 гривен для тех граждан Украины, которые получат третью бустерную дозу прививки.

Напомним, что под Киевом "ковидной" тысячей рассчитывались в обычном киоске.

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