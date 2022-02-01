Таропрогноз на лютий 2022: що карти нам віщують

Карти Таро допомагають сконцентруватися на важливому у критичних ситуаціях.

Карти Таро — це колода із 78 карт, що з'явилася у Середньовіччі, і використовується нині, переважно, для ворожіння. Карти Таро є системою графічних образів, які можуть бути оформлені як колода карт, коли вони використовуються для гри або ворожіння.

Дізнайтеся більше про прийдешній місяць - у таропрогнозі на лютий 2022 року від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта місяця "Двійка пентаклів"

Сферу кохання, почуттів та стосунків протягом місяця описує карта "Двійка пентаклів", що належить до молодших арканів, тобто, до таємниць Таро. Вона говорить про те, що не варто зараз пов'язуватися чіткими любовними обіцянками. Спробуйте різні можливості та проявляйте гнучкість, фліртуйте і насолоджуйтеся. Парам, які вже тривалий час перебувають разом, варто замислитися, наскільки легко вони можуть пристосуватися до змін у житті. Чи часто ви буваєте жартівниками, чи, навпаки, — дуже серйозними у стосунках.

Міцні почуття неможливі без змін. Спробуйте вміло жонглювати обставинами, при цьому вам відкриються нові можливості й ви зможете ухвалити рішення. Якщо криза у ваших стосунках неминуча, то поставтесь до цього легко. Природні злети та падіння життя привели вас до цієї кризи. Повірте в те, що почуття винесуть вас на поверхню, просто пристосовуйтеся до змін.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта місяця "Король мечів"

Про ситуацію з кар’єрою та роботою на наступний місяць слідчить карта Таро, яка називається "Король мечів", що належить до званих фігурних карт або карт двору. Вона говорить про те, що чимало проблем можна уникнути завдяки хвилинам роздумів. Також йдеться про те, що нині потрібно звернутися за порадою до розумного та впевненого у собі чоловіка, який зіграє важливу роль у вашому житті. Тому зверніться до експерта та скористайтеся його допомогою.

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Також подумайте, яку ситуацію чи виклик на роботі ви недостатньо обдумали, в чому вам по-справжньому не вистачає стратегії. Також спробуйте знайти таку справу, яка вимагає від вас значних інтелектуальних зусиль. Спробуйте з’ясувати певну ситуацію, розв'язувати проблему. Тому вступайте в дискусії та використовуйте свій мозок як меч.

Протягом наступного тижня добре прослухати лекції чи відеоблоги на теми, які вам необхідні в роботі. А щоб запустити мозок до праці після свят, грайте в інтелектуальні ігри, наприклад, шахи. Критично дивіться на ситуацію або проблеми й ви обов’язково знайдете правильний вихід з ситуації.

Прогноз Таро на фінанси

Карта місяця "Шістка пентаклів"

Наступний місяць у сфері фінансів та коштів можна описати за допомогою карти Таро, яка називається "Трійка пентаклів". Ця карта говорить про невеликий прогрес у сфері фінансів. Тому, для того, щоб рухатися вперед, ви маєте з’ясувати, що не дає вам рухатися далі. Переведіть вашу поведінку на більш зрілий рівень. Якщо ви будете вміло рухатися, то витримаєте цей екзамен долі.

Не ходіть колами у вашому житті. Сприйміть цю кризу як перевірку ваших можливостей, завдяки чому ви станете мудрішими та сильнішими. Доведіть собі та іншим, що наважились подолати перепони, перед якими довго зупинялися. Використовуйте ваші можливості.

Замисліться над тим, яким чином ви можете використовувати свої можливості. В якій сфері вам потрібно довести свою кваліфікацію, щоб отримати значний фінансовий результат, наскільки далеко ви зайшли. Перед тим, як танцювати на канаті, спочатку навчіться на ньому ходити.

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