Молодик 1 лютого 2022 року: що потрібно робити і що заборонено

Молодик 1 лютого 2022 року: що потрібно робити і що заборонено

Під час молодика у Водолії люди хочуть багато емоційної свободи.

1 лютого 2022 року о 07:47 за київським часом над Землею зійде другий цьогорічний молодик. У цьому матеріалі розповімо, що потрібно робити і що категорично заборонено під час такої фази Місяця як молодик.

Молодик: що це таке

Молодик — фаза Місяця, при якій екліптичні довготи Сонця і Місяця збігаються. Тобто Сонце, Місяць і Земля знаходяться на одній прямій (причому Місяць розташований між Землею та Сонцем).

Місяць: міфологія

У міфології більшості народів є місячні боги та богині. Часто богиня Місяця - це дружина чи сестра верховного сонячного божества. Місяць має навіть свій календар, на який і в наші дні орієнтуються представники ісламу та індуїзму, а також шанувальники містико-езотеричних навчань та ментально-духовних практик. Фахівці вважають каменем Місяця селеніт, який добре знайомий літотерапевтам.

Місяць: езотерика та психологія

До зародження психології та психіатрії вплив Місяця на людину оцінювався як безумовний. Наприклад, повня вважалася тісно пов'язаною із загостренням психічних захворювань або порушень. На цьому ґрунтуються легенди про перевертнів.

А коли Місяць зменшувався, то очікувалася стабілізація духовного стану людини.

Молодик: астрологія

З погляду астрології, молодик несе позитивні перспективи та зміни. У деяких людей виникає почуття надійності. У цей час потрібно триматися однодумців і працювати не лише над власним поступом у справах, а й на благо оточення.

Молодий місяць у Водолії 01.02.2022: особливості

Під час молодика у Водолії люди прагнуть емоційної свободи, тому в ці дні вас можуть збентежити дивні та нехарактерні емоції. Потрібно частіше бути в компанії та в колективі, щоб зрозуміти свої почуття та звільнитися від негативних емоцій. Ікри, гомілки, кісточки, ахіллове сухожилля, м'язи передпліч, щитівка — ці частини тіла та органи зараз найбільш чутливі і потребують уваги під час молодика у водолії.

Молодик 01.02.2022: що потрібно робити

попрацювати над своєю свідомістю,

розлучитися з минулим;

прощатися зі шкідливими звичками;

сідати на дієту;

стригти волосся;

купувати все, що на цей момент здається особливо необхідним;

планувати справи на майбутнє;

культивувати у собі надію на краще;

розпочати робити щось нове.

Молодик 01.02.2022: що не потрібно робити

думати про минуле;

накручувати себе;

не слухати своєї інтуїції;

купувати те, чого немає у списку.

Читайте також:

Меркурій завершує свій ретроградний рух – Астрологічний прогноз