Молодик 1 лютого 2022 року: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Слід бути сміливішим, завершити всі невирішені проблеми з минулого та вірити в удачу в період молодика.

Кожен молодик, а цього місяця він буде 1 лютого, починається маленьке нове життя — новий місячний цикл довжиною на місяць. У молодик не варто нести проблеми, переживання, негатив із минулого місячного місяця. Потрібно зайнятися духовними практиками та подякувати минулому місячному місяцю за все. Слід бути сміливішим, завершити всі невирішені проблеми з минулого та вірити в удачу.

Читайте детальний і точний гороскоп для всіх знаків зодіаку на період молодика 1 лютого 2022 року нижче:

ТСН.ua

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Насолодіться сяйвом своєї краси, навіть якщо ви не схожі на модель чи кінозірку. Не бійтеся висловлювати свою красу, навіть, якщо боїтеся, що привернете багато уваги. Позбудьтеся своїх упереджень про те, що таке краса. Дозвольте собі бути красивими. Цілісність виховується тоді, коли ми шануємо всі аспекти свого єства.

ТСН.ua

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Ви забули про любов до себе. Настав час виправити це. Зробіть для початку маленькі речі, які ви любите робити. Не критикуйте себе за невміння дотримуватися графіків, не скаржиться на роботу, не оплакуйте минулі стосунки. Щоб любити когось, для початку треба навчитися любити себе. Любити інших - це значить дозволити їм бути такими, якими вони є. Кількість місця, яку ми можемо дозволити іншому, залежить від простору, який ми можемо дозволити собі.

ТСН.ua

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Зараз вам потрібно зосередитися на собі. Ви занадто багато часу були у службі в інших людей, проте не отримували нічого для себе. Пройшло чимало часу відтоді як у вас були особистий час та простір. Зараз час звернути увагу на голоси, які шепочуть про власні потреби. Час повернутися обличчям до себе та перестати себе знецінювати. Зміцніть себе, навчіться себе поважати та виховуйте цілісність.

ТСН.ua

РАК (22 червня-22 липня)

Вступіть у контакт з вашою внутрішньою дикою жінкою або внутрішнім диким чоловіком. Вже час відновити зв'язок з природним, первинним, інстинктивним, витрусити зі свого життя минуле, добряче змінившись. Ваша дикість є частиною вашої радості, частиною життєвої сили, частиною вашої творчості. І вам потрібно сприймати кожну частину себе, щоб рухатися далі.

ТСН.ua

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Настав час відволіктися чимось кумедним та повністю розважитися, хоча ігри й ніколи не були вашим пріоритетом. Ви так наполегливо працюєте, що забуваєте про розваги. Настав час відкривати нові шляхи та не боятися бути смішним. Ви вмієте відпочивати, то ж зробіть це.

ТСН.ua

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Як зрада проявляється у вашому житті? Чи ви маєте проблеми з вибором надійних друзів, партнерів, колег, товаришів? Чи трапляється, що на вашу турботу, уважність та лояльність вам відповідають зрадою? Ви ввели когось в оману, щоб отримати те, що хотіли? На вашому шляху до цілісності ви маєте відповісти на запитання "Як ви зрадили себе?", бо вся зрада походить від самозради.

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ТСН.ua

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Запаліть своє натхнення, адже зараз ви відчуваєте нестачу напряму та мотивації. Ваш шлях став незрозумілим. Ви прагнете чогось, але не можете до цього торкнутися? Життя без натхнення справді нудне. Настав час прислухатися до тріску натхнення, наче дров у багатті. Підживлюйте ваше життя натхненням, щоб воно стало гострішим, чіткішим та енергійнішим.

ТСН.ua

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Щось у вашому житті вмирає і його слід відпустити, щоб зародилося щось нове. Ми знаємо земний танець смерті і відродження у вигляді пір року. Матерію неможливо знищити або створити, можлива лише її трансформація. Відпустіь те, що вже не служить вам, щоб отримати цілісність. Живіть повноцінним життям і проявляйте це життя у всьому. Відпустіть минулі стосунки і ви отримаєте натомість те, що віддаєте. Ваші почуття будуть змінені, трансформовані, але з часом ви отримаєте їх назад.

ТСН.ua

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Шлях до цілісності лежить у тому, щоб навчитися цінувати свої цикли. Святкуйте зміни у своєму житті, а не оплакуйте їх. Не наповнюйтеся страхом перед змінами. Шанування власних циклів означає й вшанування власного унікального шляху в житті. Відновлюйте власну силу і звертайте увагу на деталі.

ТСН.ua

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Якщо у вашому житті ви стикнулися з горем, то немає способу його обійти. Ви ховаєтеся від жалю, вдаючи, що все добре? Ви боїтеся, що горе настільки велике, що ви залишитеся в ньому до кінця вашого життя? Час змін настав, не бійтеся рухатися. Це необхідно для вашого зцілення. Настав час голосити, стогнати. Настав період просити підтримки у близьких та друзів. Втрати є частиною життя. Одного дня ваші рани стануть шрамами.

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ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Їжа - це священний акт. Щось вмирає, не зважаючи на те, чи вбиваєте тварин чи ви купуєте їжу у супермаркеті. Не бійтеся їжі. Не сприймайте їжу як щось, що додає вам зайвої ваги. Ви годуєте інших, а не себе? У вас "стосунки любов-ненависть" з їжею? Годі! Потрібно налагодити правильні відносини з їжею, а не займатися самознищенням.

ТСН.ua

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Освітіть ваш шлях крізь темряву та хибний лабіринт почуттів та емоцій. Висловлюйте свої почуття, виховуйте себе. Почуття, які ми не виказуємо, наростають і знищують вас зсередини. Не бійтеся своїх почуттів, вони не роблять вас більш вразливими. Навчіться визнавати та приймати ваші почуття. Якщо ви це зробите, то у вас буде зовсім обмаль часу для емоційного вигорання. Шануйте свої почуття та навчіться їх висловлювати.

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