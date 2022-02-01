Новолуние 1 февраля 2022: гороскоп для всех знаков зодиака

Следует быть смелее, завершить все нерешенные проблемы из прошлого и верить в удачу в период новолуния.

Каждый новолуние, а в этом месяце оно будет 1 февраля, начинается маленькая новая жизнь — новый лунный цикл длиной в месяц. В новолуние не стоит нести проблемы, переживания, негатив из прошлого лунного месяца. Нужно заняться духовными практиками и поблагодарить прошлый лунный месяц за все. Следует быть смелее, завершить все нерешенные проблемы из прошлого и верить в удачу.

Читайте подробный и точный гороскоп для всех знаков зодиака на период новолуния 1 февраля 2022 ниже:

ТСН.ua

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Насладитесь сиянием своей красоты, даже если вы не похожи на модель или кинозвезду. Не бойтесь выражать свою красоту, даже если боитесь, что привлечете много внимания. Избавьтесь от своих предубеждений о том, что такое красота. Позвольте быть красивыми. Целостность воспитывается тогда, когда мы чтим все аспекты своего естества.

ТСН.ua

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Вы забыли о любви к себе. Пора исправить это. Сделайте для начала маленькие вещи, которые вы любите делать. Не критикуйте себя за неумение соблюдать графики, не жалуйтесь на работу, не оплакивайте прошлые отношения. Чтобы любить кого-то, для начала нужно научиться любить себя. Любить других – это значит позволить им быть такими, какие они есть. Количество места, которое мы можем позволить другому, зависит от пространства, которое мы можем себе позволить.

ТСН.ua

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Теперь вам нужно сосредоточиться на себе. Вы слишком много времени были в службе других людей, однако не получали ничего для себя. Прошло немало времени с тех пор, как у вас было личное время и пространство. Сейчас пора обратить внимание на голоса, которые шепчут о собственных нуждах. Пора повернуться лицом к себе и перестать себя обесценивать. Укрепите себя, научитесь уважать себя и воспитывайте целостность.

ТСН.ua

РАК (22 июня-22 июля)

Вступите в контакт с вашей внутренней дикой женщиной или внутренним диким мужчиной. Пора восстановить связь с естественным, первичным, инстинктивным, вытряхнуть из своей жизни прошлое, сильно изменившись. Ваша дикость является частью вашей радости, частью жизненной силы, частью вашего творчества. И вам нужно воспринимать каждую часть себя, чтобы двигаться дальше.

ТСН.ua

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Пора отвлечься чем-то забавным и полностью развлечься, хотя игры и никогда не были вашим приоритетом. Вы так упорно трудитесь, что забываете о развлечениях. Пора открывать новые пути и не бояться быть смешным. Вы умеете отдыхать, так что сделайте это.

ТСН.ua

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Как измена проявляется в вашей жизни? Есть ли у вас проблемы с выбором надежных друзей, партнеров, коллег, товарищей? Случается ли, что на вашу заботу, внимательность и лояльность вам отвечают предательством? Вы ввели кого-нибудь в заблуждение, чтобы получить то, что хотели? На вашем пути к целостности вы должны ответить на вопрос "Как вы предали себя?", потому что все предательство происходит от самоизмены.

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ТСН.ua

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Зажгите свое вдохновение, ведь сейчас вы чувствуете недостаток направления и мотивации. Ваш путь стал непонятным. Вы хотите чего-то, но не можете к этому прикоснуться? Жизнь без вдохновения действительно скучна. Пора прислушаться к треску вдохновения, словно дров в костре. Подпитывайте вашу жизнь вдохновением, чтобы она стала более острой, четкой и энергичной.

ТСН.ua

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Что-то в вашей жизни умирает и его следует отпустить, чтобы зародилось что-нибудь новое. Мы знаем земной танец смерти и возрождения посредством времен года. Материю невозможно уничтожить или создать, возможна только ее трансформация. Отпустите то, что уже не служит вам, чтобы получить целостность. Живите полноценной жизнью и проявляйте эту жизнь во всем. Отпустите прошлые отношения и вы получите то, что отдаете. Ваши чувства будут изменены, трансформированы, но со временем вы получите их вспять.

ТСН.ua

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Путь к целостности состоит в том, чтобы научиться ценить свои циклы. Празднуйте изменения в своей жизни, а не оплакивайте их. Не наполняйтесь страхом перед переменами. Почитание собственных циклов означает и чествование собственного уникального пути в жизни. Восстанавливайте свою силу и обращайте внимание на детали.

ТСН.ua

КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)

Если в вашей жизни вы столкнулись с горем, то нет способа обойти его. Вы прячетесь от сожаления, делая вид, что все хорошо? Вы боитесь, что горе настолько велико, что вы останетесь в нем до конца вашей жизни? Время перемен настало, не бойтесь двигаться. Это необходимо для вашего лечения. Пора рыдать, стонать. Настал период просить поддержки у близких и друзей. Утраты являются частью жизни. Однажды ваши раны станут шрамами.

ТСН.ua

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Еда – это священный акт. Что-то умирает, несмотря на то, убиваете ли животных или вы покупаете еду в супермаркете. Не бойтесь еды. Не воспринимайте пищу как что-то, что придает вам лишний вес. Вы кормите других, а не себя? У вас "отношения любовь-ненависть" с едой? Полно! Следует наладить правильные отношения с едой, а не заниматься самоуничтожением.

ТСН.ua

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Образуйте ваш путь сквозь темноту и ложный лабиринт чувств и эмоций. Выражайте свои чувства, воспитывайте себя. Чувства, которые мы не выражаем, нарастают и уничтожают вас изнутри. Не бойтесь своих чувств, они не делают вас более уязвимыми. Научитесь признавать и принимать ваши чувства. Если вы это сделаете, то у вас будет очень мало времени для эмоционального выгорания. Уважайте свои чувства и научитесь их выражать.

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