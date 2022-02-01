Китайский Новый год 2022: традиции и обычаи

Каждый год обозначается одним из 12 зодиакальных животных.

1 февраля 2022 года наступит Китайский Новый год, который с давних времен является главным и самым продолжительным праздником в Китае и других странах Восточной Азии.

Китайский Новый год: что это

Китайский Новый год часто неофициально называют "лунным новым годом", поскольку он является производным элементом лунно-солнечного китайского календаря, а сама его точная дата определяется на основе лунных фаз.

Китайский Новый год: когда празднуют

Традиционный Новый год приурочен к зимнему новолунию по завершении полного лунного цикла, состоявшегося после зимнего солнцестояния (то есть на второе новолуние после 21 декабря). В григорианском календаре это соответствует одному из дней между 21 января и 21 февраля. В 2022 году это 1 февраля.

Китайский Новый год: мифология

Согласно древнему мифу, в начале каждого нового года китайцы прячутся от чудовища по имени Нянь. Он приходит в первый день Нового года, чтобы пожирать скот, зерно и пищевые припасы, а иногда и сельских жителей, особенно детей. Чтобы защитить себя, жители клали еду при входе в помещение, напротив двери, с приходом каждого нового года. Согласно преданию, чем больше будет еды, тем добрее и уступчивее будет зверь, а после того как Нянь насытится приготовленной для него едой, он больше не нападёт на людей и оставит их в покое.

Однажды люди увидели, что Нянь испугался маленького ребёнка, одетого в красную одежду и решили, что он боится красного цвета. С тех пор каждый раз, когда приходит Новый год, люди развешивают красные фонари и красные свитки на окнах и дверях своих жилищ и зажигают фейерверки. По поверьям, эти традиции отпугивают чудовище и вынуждают его обходить поселения.

Китайский Новый год: верования

Китайский Новый год является самым длинным и самым важным праздником в китайском лунно-солнечном календаре. Происхождение этого праздника относится к древним временам; в нынешней форме в нём отражается уважение к мифам, верованиям и традициям, сохранившимся в китайском обществе. Каждый год обозначается одним из 12 зодиакальных животных и цветом по системе "пяти стихий".

Китайский Новый год 2022: особенности

2022 год - это год черного или синего Тигра, который принадлежит к стихии воды. Окончится этот год 22 января 2023 года, когда в свои права вступит черный или синий Заяц (Кролик - ред.), который также будет принадлежать к стихии воды.

Китайский Новый год: традиции и обряды

Первый день Нового года начинают с запуска фейерверков и шутих, а также сжигания благовоний. Фейерверки должны отпугнуть злых духов и привлечь в семью дух умиротворения и счастья. В конце дня семья приветствует возвращение божеств домой после их посещения мира духов, где они «давали отчёт» о прошедшем годе, а затем отдаёт дань уважения предкам. Обычно китайцы тратят свои деньги на обновки, то есть покупают подарки, украшения, предметы, продукты питания и одежду. Кроме того, каждая семья тщательно убирает своё жильё, считая, что таким образом они очищают свою жизнь от любых неудач и освобождают место для счастья. К праздничному ужину даже те члены семьи, которые работают или учатся в других городах, возвращаются домой.

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Ранним утром следующего дня дети поздравляют своих родителей, желая им здоровья и счастливого Нового года, а в ответ получают пожелания будущих успехов и деньги в красных бумажных конвертах. В отличие от западных стран в Китае мало распространены поздравительные открытки, которые традиционно заменяются красными конвертами. Коллегам также принято дарить деньги в конверте, хотя последние несколько лет популярным подарком становятся разнообразные подарочные сертификаты. Традиционно считается, что празднование китайского Нового года — лучшее время для нахождения примирения в спорах, время, когда необходимо забыть все обиды и искренне желать всем мира и счастья.

Китайский Новый год: что должно быть на праздничном столе

Нужно угощаться разными яствами. Самые распространённые — блюда из свиньи, утки, курицы и многочисленные виды сладостей и кондитерских изделий, в том числе рисовое печенье няньгао.

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