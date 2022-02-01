Китайський Новий рік 2022: традиції та звичаї

Кожний рік позначається однією з 12 зодіакальних тварин.

1 лютого 2022 року настане Китайський Новий рік, який з давніх-давен є головним і найтривалішим святом у Китаї та інших країнах Східної Азії.

Китайський Новий рік: що це

Китайський Новий рік часто неофіційно називають "місячним новим роком", оскільки є похідним елементом місячно-сонячного китайського календаря, а сама його точна дата визначається на основі місячних фаз.

Китайський Новий рік: коли святкують

Традиційний Новий рік пов'язаний з зимовим молодиком після завершення повного місячного циклу, що відбувся після зимового сонцестояння (тобто на другий молодик після 21 грудня). У григоріанському календарі це відповідає одному з днів між 21 січня та 21 лютого. 2022 року це 1 лютого.

Китайський Новий рік: міфологія

Згідно з давнім міфом, на початку кожного нового року китайці ховаються від чудовиська на ім'я Нянь. Він приходить у перший день Нового року, щоб пожирати худобу, зерно та харчові припаси, а іноді й сільських мешканців, особливо дітей. Щоб захистити себе, жителі клали їжу при вході до приміщення, навпроти дверей, із приходом кожного нового року. Відповідно до переказу, що більше буде їжі, то добрішим і поступливішим буде звір, а після того, як Нянь насититься приготованою для нього їжею, він більше не нападе на людей і дасть їм спокій.

Якось люди побачили, що Нянь злякався маленької дитини, одягненої в червоний одяг і вирішили, що вона боїться червоного кольору. З того часу щоразу, коли приходить Новий рік, люди розвішують червоні ліхтарі та червоні сувої на вікнах та дверях своїх жител і запалюють феєрверки. За повір'ями, ці традиції відлякують чудовисько і змушують його оминати поселення.

Китайський Новий рік: вірування

Китайський Новий рік є найдовшим та найважливішим святом у китайському місячно-сонячному календарі. Походження цього свята належить до давніх часів; у нинішній формі в ньому зображається повага до міфів, вірувань та традицій, що збереглися у китайському суспільстві. Щороку позначається однією з 12 зодіакальних тварин та кольором за системою "п'яти стихій".

Китайський Новий рік 2022: особливості

2022 рік – це рік чорного або синього Тигра, який належить до стихії води. Закінчиться цей рік 22 січня 2023 року, коли до своїх прав вступить чорний або синій Заєць (Кролик — ред.), який також належатиме до стихії води.

Китайський Новий рік: традиції та обряди

Перший день Нового року починають із запуску феєрверків та жартів, а також спалювання пахощів. Феєрверки повинні відлякати злих духів і залучити в сім'ю дух умиротворення та щастя. Наприкінці дня сім'я вітає повернення божеств додому після їх відвідання світу духів, де вони «звітували» про минулий рік, а потім віддає шану предкам. Зазвичай китайці витрачають свої гроші на обновки, тобто купують подарунки, прикраси, предмети, харчі та одяг. Крім того, кожна сім'я ретельно прибирає своє житло, вважаючи, що таким чином вони очищають своє життя від будь-яких невдач та звільняють місце для щастя. До святкової вечері навіть ті члени сім'ї, які працюють чи навчаються в інших містах, повертаються додому.

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Рано вранці наступного дня діти вітають своїх батьків, бажаючи їм здоров'я та щасливого Нового року, а у відповідь отримують побажання майбутніх успіхів та гроші у червоних паперових конвертах. На відміну від західних країн, у Китаї мало поширені вітальні листівки, які традиційно замінюються червоними конвертами. Колегам також заведено дарувати гроші у конверті, хоча останні кілька років популярним подарунком стають різноманітні подарункові сертифікати. Традиційно вважається, що святкування китайського Нового року – найкращий час для знаходження примирення у суперечках, час, коли необхідно забути всі образи та щиро бажати всім миру та щастя.

Китайський Новий рік: що має бути на святковому столі

Потрібно пригощатися різними стравами. Найпоширенішими є страви зі свині, качки, курки та численні види солодощів та кондитерських виробів, у тому числі рисове печиво няньгао.

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