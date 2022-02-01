Велика Британія виділить на підтримку енергетичної незалежності України £88 млн

Лондон сподівається знизити залежність України від постачання енергоресурсів з РФ.

Велика Британія оголосила про надання Україні допомоги в розмірі 88 мільйонів фунтів стерлінгів (118 мільйонів доларів) для підтримки стабільного державного управління та енергетичної незалежності.

Про це 1 лютого повідомляється на сайті британського уряду.

Зазначається, що нове фінансування допоможе "знизити залежність України від постачання енергоресурсів із Росії", а також підтримає зусилля зі зміцнення здатності держави "протистояти зловмисному та антидемократичному впливу".

На Даунінґ-стріт підкреслили, що Велика Британія бере активну участь у захисті верховенства закону в Україні та боротьбі з корупцією, а прем'єр-міністр Борис Джонсон неоднарозово заявляв про незмінну та непохитну підтримку суверенітету нашої держави.

"Подальше вторгнення Росії матиме серйозні гуманітарні наслідки, і Велика Британія продовжує закликати РФ до повноцінної участі у переговорах із НАТО", - йдеться у повідомленні.

У вівторок, 1 лютого, Джонсон прибуде до Києва з офіційним візитом та зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Очікується, що лідери "охоплять увесь спектр стратегічної підтримки України з боку Великої Британії".

Нагадаємо, що разом з очільником британського уряду до України мала приїхати міністерка закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс, однак їй довелося скасувати візит через позитивний результат тесту на COVID-19.

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