Велика Британія виділить на підтримку енергетичної незалежності України £88 млн

Лондон сподівається знизити залежність України від постачання енергоресурсів з РФ.
Велика Британія оголосила про надання Україні допомоги в розмірі 88 мільйонів фунтів стерлінгів (118 мільйонів доларів) для підтримки стабільного державного управління та енергетичної незалежності.
Про це 1 лютого повідомляється на сайті британського уряду.
Зазначається, що нове фінансування допоможе "знизити залежність України від постачання енергоресурсів із Росії", а також підтримає зусилля зі зміцнення здатності держави "протистояти зловмисному та антидемократичному впливу".
На Даунінґ-стріт підкреслили, що Велика Британія бере активну участь у захисті верховенства закону в Україні та боротьбі з корупцією, а прем'єр-міністр Борис Джонсон неоднарозово заявляв про незмінну та непохитну підтримку суверенітету нашої держави.
"Подальше вторгнення Росії матиме серйозні гуманітарні наслідки, і Велика Британія продовжує закликати РФ до повноцінної участі у переговорах із НАТО", - йдеться у повідомленні.
У вівторок, 1 лютого, Джонсон прибуде до Києва з офіційним візитом та зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Очікується, що лідери "охоплять увесь спектр стратегічної підтримки України з боку Великої Британії".
Нагадаємо, що разом з очільником британського уряду до України мала приїхати міністерка закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс, однак їй довелося скасувати візит через позитивний результат тесту на COVID-19.
Читайте також:
- Джонсон перед візитом до України закличе Путіна "відійти від краю прірви"
- До України прибула "пʼята пташка" зі США: американці привезли 84 тонни боєприпасів
- "Ховатися буде ніде": Британія обіцяє ввести "найжорсткіші" санкції проти друзів-олігархів Путіна
- Парламент Нідерландів виступив за постачання зброї Україні, про направлення солдатів не йдеться