Анна Седокова в бикини показала похудевшую фигуру

Артистка похвасталась подкачанным телом.

Певица, экс-"виагрянка" Анна Седокова показала фигуру в бикини.

В фотоблоге артистка разместила селфи, сделанное перед зеркалом в ванной. На снимке исполнительница предстала в бежевом купальнике и солнцезащитных очках. Артистка продемонстрировала фанатам подкачанное тело.

Анна Седокова / instagram.com/annasedokova

В посте Аня оставила только хештег #currentmood, что в переводе означает нынешнее настроение.

Со своей стороны, пользователи принялись радовать кумира приятными сообщениями по поводу ее фигуры: "Просто нет слов, только эмоции", "Такая красивая", "Фигура просто топ".

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