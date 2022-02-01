Анна Сєдокова в бікіні показала схудлу фігуру

Артистка похизувалася підкачаним тілом.

Cпівачка, екс"віагрянка" Анна Сєдокова показала фігуру в бікіні.

У фотоблогу артистка розмістила селфі, яке зробила перед дзеркалом у ванній. На знімку виконавиця постала у бежевому купальнику та сонцезахисних окулярах. Артистка продемонструвала фанатам підкачане тіло.

Анна Сєдокова / instagram.com/annasedokova

У дописі Аня залишила лише гештег #currentmood, що в перекладі означає нинішній настрій.

Зі свого боку, користувачі взялися тішити кумирку приємними повідомленнями щодо її фігури: "Просто немає слів, лише емоції", "Така гарна", "Фігура просто топ".

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