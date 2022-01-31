Ексдружина Позитива показала бездоганну фігуру у купальнику

Анна поміркувала над тим, як правильно мріяти про щось.

Колишня дружина екссоліста гурту "Время и Стекло" Позитива, Анна Андрійчук потішила прихильників новим знімком.

Так, у своєму Instagram дівчина опублікувала фото, на якому зображена у купальнику. Зірка Мережі лежала у гамаку та демонструвала бездоганну фігуру.

Анна Андрійчук / instagram.com/annchuk

Окрім цього, Анна поміркувала над тим, як правильно про щось мріяти. Першою чергою Андрійчук зазначила, що ніколи не варто відмовлятися від мрій.

"Мріяти – це про дозвіл собі! У дозволі мати щось більше. Це навичка, в якій ви дозволяєте мати все, що забажаєте. Від найдрібнішого до глобального", - поділилася своїми думками Анна.

Окрім того, вона поділилася, як правильно мріяти про щось. Зірка Мережі порадила виписати всі свої бажання. Список з мріями має бути постійно перед очима. Анна говорить, що через якийсь час бажання починаються збуватися.

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