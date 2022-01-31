Джамала у купальнику та без макіяжу поплавала в океані

Джамала у купальнику та без макіяжу поплавала в океані

Зірка відпочиває на Шрі-Ланці.

Українська співачка Джамала насолоджується казковим відпочинком.

Зокрема, знаменитість вирушила без чоловіка та синів відпочивати на Шрі-Ланку. Так, виконавиця вирішила приділити час лише собі.

Втім, співачка час від часу може опублікувати у своєму Instagram фото з відпочинку. Зокрема, Джамала показала, як купається в Індійському океані.

Джамала / instagram.com/jamalajaaa

Так, артистка позувала перед камерою у рожевому купальнику без жодної краплі декоративної косметики. Співачка продемонструвала не лише свою вроду, але й струнку фігуру.

Загалом, шанувальники виконавиці, мабуть, не очікували побачити на сторінці у Джамали таке фото, адже вона рідко публікує подібні знімки. Втім, вони однозначного засипали її компліментами.

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