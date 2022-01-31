В Ірані левиця вбила наглядача і декілька годин розгулювала зоопарком

Левиця втекла з вольєра разом зі своїм партнером-самцем.
В Ірані в неділю, 30 січня, в зоопарку в місті Ерак левиця вбила наглядача і втекла зі своїм партнером-самцем з вольєра. Хижаків не могли спіймати декілька годин.
Про це із посиланням на інформагентство IRNA повідомляє The Associated Press.
Зазначається, що тварина напала на 40-річного співробітника установи, коли той годував її м'ясом через спеціальне віконце. Згодом левиці вдалося самостійно відкрити вольєр і вона вийшла з нього разом з іншим левом.
Декілька годин хижаки розгулювали територією зоопарку, аж поки їх не спіймали поліціянти та співробітники охорони. Рослідування інциденту триває.
Раніше у зоопарку в Ташкенті молода жінка на очах у публіки скинула маленьку дівчинку у вольєр до ведмедя.
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