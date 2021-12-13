У зоопарку лев відкусив руку дитині на очах у батька 

Після побаченого чоловік впав у кому.
Лев відкусив руку дворічної дівчинки, яка разом із батьками прийшла до зоопарку в Ємені.
Про це повідомляє Gulf News.
Дівчинка просунула руку крізь ґрати у вольєр із левом, і хижак відкусив кінцівку. Все це сталося на очах у батька дитини, який фотографував дочку.
Побачивши руку дитини в зубах лева, чоловік впав у кому. Батька та доньку госпіталізували.
Правозахисники вважають батька та адміністрацію зоопарку винними у трагедії. Вони заявили, що адміністрація нехтує безпекою відвідувачів, особливо дітей, деякі з яких намагаються підійти надто близько до тварин.
Нагадаємо, раніше 8-річна мешканка американського штату Каліфорнія приїхала на канікули до Мексики і потрапила до пащі крокодила.
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