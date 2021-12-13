У зоопарку лев відкусив руку дитині на очах у батька

У зоопарку лев відкусив руку дитині на очах у батька

Після побаченого чоловік впав у кому.

Лев відкусив руку дворічної дівчинки, яка разом із батьками прийшла до зоопарку в Ємені.

Про це повідомляє Gulf News.

Дівчинка просунула руку крізь ґрати у вольєр із левом, і хижак відкусив кінцівку. Все це сталося на очах у батька дитини, який фотографував дочку.

Побачивши руку дитини в зубах лева, чоловік впав у кому. Батька та доньку госпіталізували.

Правозахисники вважають батька та адміністрацію зоопарку винними у трагедії. Вони заявили, що адміністрація нехтує безпекою відвідувачів, особливо дітей, деякі з яких намагаються підійти надто близько до тварин.

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Нагадаємо, раніше 8-річна мешканка американського штату Каліфорнія приїхала на канікули до Мексики і потрапила до пащі крокодила.

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