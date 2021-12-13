В зоопарке лев откусил руку ребенку на глазах отца

После увиденного мужчина впал в кому.
Лев откусил руку двухлетней девочки, которая вместе с родителями пришла в зоопарк в Йемене.
Об этом сообщает Gulf News.
Девочка просунула руку сквозь решетку в вольер со львом, и хищник откусил концовку. Все это произошло на глазах отца ребенка, который фотографировал дочь.
Увидев руку ребенка в зубах льва, мужчина впал в кому. Отца и дочь госпитализировали.
Правозащитники считают отца и администрацию зоопарка виновными в трагедии. Они заявили, что администрация пренебрегает безопасностью посетителей, особенно детей, некоторые из которых пытаются подойти слишком близко к животным.
Напомним, ранее 8-летняя жительница американского штата Калифорния приехала на каникулы в Мексику и попала в пасть крокодила.
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