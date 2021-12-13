В зоопарке лев откусил руку ребенку на глазах отца

В зоопарке лев откусил руку ребенку на глазах отца

После увиденного мужчина впал в кому.

Лев откусил руку двухлетней девочки, которая вместе с родителями пришла в зоопарк в Йемене.

Об этом сообщает Gulf News.

Девочка просунула руку сквозь решетку в вольер со львом, и хищник откусил концовку. Все это произошло на глазах отца ребенка, который фотографировал дочь.

Увидев руку ребенка в зубах льва, мужчина впал в кому. Отца и дочь госпитализировали.

Правозащитники считают отца и администрацию зоопарка виновными в трагедии. Они заявили, что администрация пренебрегает безопасностью посетителей, особенно детей, некоторые из которых пытаются подойти слишком близко к животным.

Новости мира: друзья спасли 18-летнюю британку из пасти крокодила в Замбии

Напомним, ранее 8-летняя жительница американского штата Калифорния приехала на каникулы в Мексику и попала в пасть крокодила.

Читайте также: