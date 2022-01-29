Під Москвою розгулював тигр: відео

Правоохоронні органи наразі з'ясовують, хто може бути господарем тварини.

У селі Єрмоліно поблизу російської столиці Москви водії помітили тигра, який розгулював біля дороги.

Кадри із хижим звіром на засніженій сільській вулиці опублікував у суботу, 29 січня, Telegram-канал “РЕН ТВ”.

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Коли звіра упіймали інспектори мисливського нагляду, він виявився тигреням, яке, мабуть, утримували в клітці приватного господарства у сусідньому котеджному селищі.

У поліції повідомили, що зафіксували два повідомлення від місцевих жителів, які помітили звіра біля Дмитровського шосе, однак заяви про зникнення тигреняти поки що не було. Правоохоронні органи наразі з'ясовують, хто може бути господарем тварини.

Упіймане тигреня перебуває під наглядом в Озерецькому мисливському господарстві. Мисливські інспектори зауважили, що червонокнижна тварина важить близько 90 кілограмів.

Нагадаємо, у Хабаровському краї Росії під колеса локомотива потрапив амурський тигр.

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