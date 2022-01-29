Под Москвой разгуливал тигр: видео

Правоохранительные органы выясняют, кто может быть хозяином животного.
В селе Ермолино вблизи российской столицы Москвы водители заметили разгуливавшего у дороги тигра.
Кадры с хищным зверем на заснеженной сельской улице опубликовал в субботу, 29 января, Telegram-канал "РЕН ТВ".
Когда зверя поймали инспекторы охотничьего надзора, он оказался тигренком, который, видимо, содержался в клетке частного хозяйства в соседнем коттеджном поселке.
В полиции сообщили, что зафиксировали два сообщения от местных жителей, которые заметили зверя у Дмитровского шоссе, однако заявления об исчезновении тигрёнка пока не было. Правоохранительные органы выясняют, кто может быть хозяином животного.
Пойманный тигренок находится под наблюдением в Озерецком охотхозяйстве. Охотничьи инспекторы заметили, что краснокнижное животное весит около 90 килограммов.
Напомним, в Хабаровском крае России под колеса локомотива попал амурский тигр.
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