Под Москвой разгуливал тигр: видео

Правоохранительные органы выясняют, кто может быть хозяином животного.

В селе Ермолино вблизи российской столицы Москвы водители заметили разгуливавшего у дороги тигра.

Кадры с хищным зверем на заснеженной сельской улице опубликовал в субботу, 29 января, Telegram-канал "РЕН ТВ".

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Когда зверя поймали инспекторы охотничьего надзора, он оказался тигренком, который, видимо, содержался в клетке частного хозяйства в соседнем коттеджном поселке.

В полиции сообщили, что зафиксировали два сообщения от местных жителей, которые заметили зверя у Дмитровского шоссе, однако заявления об исчезновении тигрёнка пока не было. Правоохранительные органы выясняют, кто может быть хозяином животного.

Пойманный тигренок находится под наблюдением в Озерецком охотхозяйстве. Охотничьи инспекторы заметили, что краснокнижное животное весит около 90 килограммов.

Напомним, в Хабаровском крае России под колеса локомотива попал амурский тигр.

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