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Украину посетят главы МИД Германии и Франции: сообщили дату и цель визита

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Украину посетят главы МИД Германии и Франции: сообщили дату и цель визита

Associated Press

В частности, главы МИД Германии и Франции будут встречаться с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

В течение недели Украину посетят главы МИД Германии Анналена Бербок с французским коллегой Жаном-Ивом Ле Дрианом. В плане визита - отправиться на Донбасс.

Об этом сообщает МИД Германии та сам глава французского МИДа на своей странице в Twitter.

Отмечается, что Жан Ив Ле Дриан и Анналена Бербок посетят Украину с новым визитом 7 и 8 февраля. Как написал министер ведомства Франции, он с немецкой коллегой постараются оживить нормандский формат на министерском уровне.

"Мы, мой французский коллега Ле Дриан и я, снова посетим Украину и контактную линию через неделю, чтобы поддержать интенсивные усилия ОБСЕ там", – сказала она.

По словам Бербок, этим визитом главы МИДа двух стран хотят поддержать миссию ОБСЕ.

Также во время совместного визита Бербок и Ле Дриана в Украину они должны встретиться с главой МИДа Дмитрием Кулебой. В частности, дипломаты должны подробно обсудить перспективы встречи министров иностранных дел нормандского формата.

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