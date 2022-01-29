Украину посетят главы МИД Германии и Франции: сообщили дату и цель визита

В частности, главы МИД Германии и Франции будут встречаться с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
В течение недели Украину посетят главы МИД Германии Анналена Бербок с французским коллегой Жаном-Ивом Ле Дрианом. В плане визита - отправиться на Донбасс.
Об этом сообщает МИД Германии та сам глава французского МИДа на своей странице в Twitter.
Отмечается, что Жан Ив Ле Дриан и Анналена Бербок посетят Украину с новым визитом 7 и 8 февраля. Как написал министер ведомства Франции, он с немецкой коллегой постараются оживить нормандский формат на министерском уровне.
J’ai assuré aujourd’hui @DmytroKuleba de nos pleins appui et solidarité avec l’#Ukraine. Notre mobilisation se poursuit, notamment dans le format Normandie, pour la désescalade des tensions.— Jean-Yves Le Drian (@JY_LeDrian) January 29, 2022
Je me rendrai en Ukraine les 7 et 8 février avec @ABaerbock.
@francediplo
"Мы, мой французский коллега Ле Дриан и я, снова посетим Украину и контактную линию через неделю, чтобы поддержать интенсивные усилия ОБСЕ там", – сказала она.
По словам Бербок, этим визитом главы МИДа двух стран хотят поддержать миссию ОБСЕ.
Также во время совместного визита Бербок и Ле Дриана в Украину они должны встретиться с главой МИДа Дмитрием Кулебой. В частности, дипломаты должны подробно обсудить перспективы встречи министров иностранных дел нормандского формата.
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