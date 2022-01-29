Australian Open-2022: определились финалисты мужского турнира

Надаль будет сражаться за 21 титул в карьере.

Стали известны финалистки в мужском одиночном разряде Australian Open-2022.

Первым финалистом стал испанский теннисист Рафаэль Надаль. В полуфинальном поединке 35-летний Надаль в четырех сетах победил итальянца Маттео Берреттини – 6:3, 6:2, 3:6, 6:3.

Во втором поединке Стефанос Циципас из Греции проиграл Даниилу Медведеву из России – 7:6(5), 4:6, 6:4, 6:1. Отметим, что во время матча не обошлось без скандала. Во втором сете Даниил накричал на судью.

Финальная пара (мужчины)

Рафаэль Надаль (Испания) — Даниил Медведев (Россия)

Турнир Большого шлема в Мельбурне завершится 30 января.

Первая ракетка мира Эшли Барти стала победительницей Australian Open-2022 в женском разряде.

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