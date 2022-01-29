Домашний триумф: первая ракетка мира выиграла Australian Open

В финале австралийка победила Даниэль Коллинс.

Первая ракетка мира Эшли Барти стала победительницей Australian Open-2022.

В решающем матче Барти обыграла Даниэль Коллинс. Матч продолжался 1 час 29 минут. За это время австралийка совершила десять подач навылет, допустила три двойных ошибок и реализовала три брейкпоинта из пяти. На счету Коллинз один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейкпоинта из четырех.

Барти выиграла Australian Open в первый раз в карьере. Ранее австралийка побеждала на двух турнирах Большого Шлема — Ролан Гаррос-2019 и Уимблдони-2021.

К победе на Открытом чемпионате Австралии Барти в 2022 году выиграла турнир WTA в Аделаиде. Титул в Мельбурне стал 15-м одиночным трофеем в карьере Эшли.

Эшли стала первой австралийской теннисисткой с 1978 года, выигравшей домашний мейджор. 44 года назад на турнире победила Кристин О'Нил.

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