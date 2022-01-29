Домашній тріумф: перша ракетка світу виграла Australian Open

У фіналі австралійка перемогла Даніель Коллінс.
Перша ракетка світу Ешлі Барті стала переможницею Australian Open-2022.
У вирішальному матчі Барті обіграла Даніель Коллінс. Матч тривав 1 годину 29 хвилин. За цей час австралійка здійснила десять подач навиліт, припустилася трьох подвійних помилок і реалізувала три брейкпоінти з п'яти. На рахунку Коллінз один ейс, дві подвійні помилки та два реалізовані брейкпоінти з чотирьох.
- Барті виграла Australian Open уперше у кар'єрі. Раніше австралійка перемагала на двох турнірах Великого Шолома — Ролан Гаррос-2019 та Вімблдоні-2021.
- До перемоги на Відкритому чемпіонаті Австралії Барті в 2022 виграла турнір WTA в Аделаїді. Титул у Мельбурні став 15-м одиночним трофеєм у кар'єрі Ешлі.
- Ешлі стала першою австралійською тенісисткою з 1978 року, яка виграла домашній мейджор. 44 роки тому на турнірі перемогла Крістін О'Ніл.
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