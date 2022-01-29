Уночі до України прийде циклон зі снігопадами: прогноз погоди на неділю, 30 січня

Уночі до України прийде циклон зі снігопадами: прогноз погоди на неділю, 30 січня

Нічна температура знизиться до 2-7 градусів морозу.

До України насувається черговий циклон. У західні та північні області він прийде вже цієї ночі – зі снігопадами та вітрами.

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"Поблизу Ісландії вже утворився новий циклон, який рухатиметься Європою впродовж 29 січня та поширить свій вплив на нашу території в ніч проти неділі. Це призведе до погіршення погодних умов в Україні: поривчастий вітер, на заході та півночі країни снігопади. Також знизиться нічна температура повітря", - ідеться в повідомленні.

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На більшій частині території країни невеликий та помірний мокрий сніг, уночі 30 січня у західних та північних областях місцями значний сніг.

"30-31 січня в Україні пориви вітру 15-20 м/с, у західних областях місцями 25 м/с, в Карпатах 25-30 м/с, хуртовини. 30 січня в Карпатах, уночі у західних та Житомирській областях значний сніг. Перший рівень небезпечності, жовтий. Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", - попереджають в Укргідрометцентрі.

На дорогах місцями ожеледиця.

Температура вночі становитиме 2-7 градусів морозу, вдень від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла.

У Карпатах - значний сніг. Хуртовина. Пориви вітру 15-20 м/с, місцями 25-30 м/с. Температура вночі та вдень 6-11 градусів морозу.

Прогноз погоди в Україні на 30 січня 2022 року / Укргідрометцентр

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