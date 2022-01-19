Джокович придбав компанію, яка розробляє ліки від COVID-19

Сербському тенісистові та його дружині належать 80% акцій QuantBioRes.

Перша ракетка світу Новак Джокович із дружиною володіють 80% акцій датської компанії QuantBioRes, яка займається розробкою ліків від COVID-19.

Про це повідомляє Reuters.

Генеральний директор QuantBioRes Іван Лонкаревич уперше заявив, що Джокович інвестував у компанію ще у червні 2020 року, але суму називати не став.

Згідно з датським реєстром Virk, Джоковичу належать 40,8% акцій, а його дружині Олені - 39,2%.

У QuantBioRes працюють 11 науковців, які перебувають у Данії, Австралії та Словенії. За словами гендиректора, вони розробляють ліки від COVID, а не вакцини.

Представник Джоковича цю інформацію наразі не прокоментував.

Нагадаємо, 5 січня Джокович прибув до Мельбурна для участі в Australian Open-2022, однак не зміг пройти паспортний контроль через плутанину з оформленням документів. Так, попри наявність медичного винятку, його команда запросила візу, яка не надає медпільги нещепленим.

У підсумку австралійську візу тенісиста анулювали, а його помістили під варту до урядового готелю. Джоковича намагалися депортувати з країни, проте 10 січня він виграв суд, довівши, що перехворів коронавірусом впродовж останніх шести місяців, і повернувся до тренувань.

Втім, міністр імміграції Австралії Алекс Хоук "з медичних підстав" повторно анулював візу першої ракетки світу, заявивши, що лише таке рішення відповідає суспільним інтересам.

16 січня три судді Федерального суду Австралії одноголосно вирішили підтвердити легітимність депортації Джоковича.

Зауважимо, що спроба Джоковича перетнути кордон без щеплення на коронавірус викликала хвилю обурення в Австралії, де від початку пандемії запроваджували суворі обмеження для громадян, а міжнародні поїздки масово скасовували.

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