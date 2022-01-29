Australian Open-2022: визначилися фіналісти чоловічого турніру

Надаль буде боротися за 21 титул у кар'єрі.

Стали відомі фіналістки у чоловічому одиночному розряду Australian Open-2022.

Першим фіналістом став іспанський тенісист Рафаель Надаль. У півфінальному поєдинку 35-річний Надаль у чотирьох сетах переміг італійця Маттео Берреттіні - 6:3, 6:2, 3:6, 6:3.

У другому поєдинку Стефанос Циципас із Греції програв Данилу Медведєву з Росії - 7:6(5), 4:6, 6:4, 6:1. Зазначимо, що під час матчу не обійшлось без скандалу. У другому сеті Данило накричав на суддю.

Фінальна пара (чоловіки)

Рафаель Надаль (Іспанія) - Данило Медведєв (Росія)

Турнір Великого шолома у Мельбурні завершиться 30 січня.

Перша ракетка світу Ешлі Барті стала переможницею Australian Open-2022 у жіночому розряді.

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