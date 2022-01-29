Сутки на фронте на Донбассе прошли без обстрелов

Сутки на фронте на Донбассе прошли без обстрелов

Украинские военные подчеркнули, что контролируют ситуацию на передовой.

В течение пятницы, 28 января и ночи субботы, 29 января (до семи утра) поддерживаемые Россией боевики на Донбассе не нарушали режим прекращения огня.

Об этом говорится в утренней сводке пресс-службы операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 28 января, и по состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", – говорится в сообщении.

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