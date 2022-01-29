Доба на фронті на Донбасі минула без жодного обстрілу

Доба на фронті на Донбасі минула без жодного обстрілу

Українські військові наголосили, що контролюють ситуацію на передовій.

Протягом п'ятниці, 28 січня, та ночі суботи, 29 січня (до сьомої години ранку) підтримувані Росією бойовики на Донбасі не порушували режим припинення вогню.

Про це йдеться в ранковому зведенні пресслужби операції Об'єднаних сил.

"Упродовж минулої доби, 28 січня, та станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - ідеться в повідомленні.

Новини з фронту: диверсійна група бойовиків намагалася атакувати позиції нашої армії

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