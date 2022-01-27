Загроза російського вторгнення: як готуються прикордонники

Поблизу лінії розмежування з окупованою частиною Донбасу працюють мобільні контрольно-пропускні пункти.

Стримувати ймовірний наступ ворога активно готуються не лише українські військові, але й прикордонники. Вони вже змінили свій звичний розпорядок, базуються не тільки на заставах, а й облаштовують опорні пункти поблизу передової, просто посеред поля, щоб бути напоготові швидко прикрити найнебезпечніші ділянки фронту.

Про те, як проходить служба у прикордонників на тлі загрози російського вторгнення, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Поблизу лінії розмежування чи, простіше кажучи, лінії фронту працюють мобільні контрольно-пропускні пункти – прикордонні патрулі перевіряють документи, які в цій місцевості зобов’язані мати при собі всі – і водії, і пасажири. На основних дорогах стоять десятки блок-постів, а прикордонники на БТР контролюють сільські дороги, які ведуть від лінії фронту.

“Останнім часом якихось грубих порушень немає, але ми попереджаємо, що громадяни повинні мати при собі документи. Це найбільш поширене порушення”, – розповідає Ігор Заруднєв, помічник начальника Краматорського прикордонного загону.

Опорний пункт Краматорського прикордонного загону розташований серед поля, ближче до лінії фронту. Умови спартанські, але, незважаючи на мороз, бійці облаштовують вогневі позиції, чистять капоніри для техніки. У разі загострення на фронті на збори у них будуть лічені хвилини. Кажуть, що перебувають у найвищі стадії готовності.

Бійці кажуть, що російського наступу не бояться, хоча зізнаються, що воювати на фронті – це не зовсім їхня робота. Але якщо раптом ворог посуне, зможуть підтримати своїм вогнем Збройні сили. А там дивись – перейдуть у наступ і до кордону вийдуть.

Зрештою, це лише у мирному житті всі займаються виключно своїми справами: політики – політикою, кондитери – печуть булочки. Але коли ворог стоїть на кордоні, правила змінюються, тоді всі захищають свою країну. А вже потім – булочки.

Прикордонники облаштовують опорні пункти поблизу кордону, аби стримувати наступ ворога | Новини України

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