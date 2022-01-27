Довга розмова: Зеленський розкрив перші подробиці телефонних переговорів із Байденом

Це вже друга телефонна розмова між очільникам держав за січень та третя за останні два місяці.

Сьогодні, 27 січня, президент України Володимир Зеленський і його американський колега Джо Байден провели телефонну розмову.

Про це Зеленський повідомив у Тwitter.

"Мав довгу телефонну розмову з Джо Байденом", - зазначив глава української держави.

Він розповів, що обговорив з Байденом "поточні дипломатичні зусилля з деескалації" та узгодив спільні дії на майбутнє. Також Зеленський подякував США за надання військової допомоги.

Крім того, сторони обговорили можливості щодо фінансової підтримки України.

Зазначимо, що це вже другий телефонний дзвінок за січень та третій за останні два місяці.

Нагадаємо, що 2 січня президент США Джо Байден провів розмову з українським лідером Володимиром Зеленським. Тоді під час перемовин очільник США Байден чітко дав зрозуміти, що в разі вторгення до України Росія отримає "рішучу відповідь" від США та їхніх союзників і партнерів.

Вчора, 26 січня, США направили Росії письмову відповідь щодо "гарантій безпеки".

Держсекретар США Ентоні Блінкен запевнив, що "гарантії безпеки" складені у координації з Києвом.