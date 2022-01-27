На Донбасі українські військові виявили групу диверсантів

Від початку доби бойовики порушили "тишу" один раз.

У Луганській області українські військовослужбовці виявили диверсійно-розвідувальну групу РФ, яка намагалися потрапити на підконтрольну територію України.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"На Луганщині, у безпосередній близькості до переднього краю оборони однієї з механізованих бригад Збройних Сил України, особовим складом опорного пункту було виявлено спробу проникнення диверсійно-розвідувальної групи противника. Завдяки пильності та рішучості військовослужбовців Збройних Сил України група диверсантів відступила на тимчасово окуповану територію", - йдееться у повідомленні.

Також у штабі ООС повідомляють, що російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи. Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксували одне порушення. На щастя, серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій противника втрат немає.

"Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - наголосили в ООС.

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