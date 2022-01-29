В Венгрии отрицают присутствие дополнительных сил НАТО

В министерстве обороны страны считают увеличение контингента Альянса нецелесообразным.

Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто назвал фейком информацию о передислокации в эту страну 1000 военнослужащих НАТО на фоне угрозы российского вторжения.

Об этом сообщает Hungary Today.

Представитель правительства подтвердил, что министерство обороны Венгрии консультируется с НАТО по поводу американского предложения по вводу войск в Венгрию. В то же время Петер Сиярто опроверг сообщение CNN о том, что НАТО может развернуть подразделение численностью 1000 человек как "фейковые новости".

Между тем, министр обороны страны Тибор Бенке в эфире венгерской радиостанции InfoRadio заявил, что Венгрия уже создала национальные вооруженные силы и сформировала такой потенциал, которому в нынешней ситуации не приходится рассчитывать на иностранные вооруженные силы и подразделения.

"Мы двигаемся дальше по этому пути, поэтому сейчас, в нынешней ситуации, не считаем это целесообразным и не нуждаемся в размещении здесь дополнительных сил НАТО", — подчеркнул глава министерства обороны Венгрии.

Напомним, ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто сообщил, что в их ведомстве не планируется эвакуация дипломатов или членов семей посольства Венгрии в Киеве.

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