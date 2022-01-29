В Угорщині заперечили присутність додаткових сил НАТО

У міністерстві оборони країни вважають збільшення контингенту Альянсу недоцільним.

Міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сіярто назвав фейком інформацію про передислокацію до цієї країни 1000 військовослужбовців НАТО на тлі загрози російського вторгнення.

Про це повідомляє Hungary Today.

Представник уряду підтвердив, що міністерство оборони Угорщини консультується з НАТО щодо американської пропозиції щодо введення військ в Угорщину. Водночас Петер Сіярто заперечив повідомлення CNN про те, що НАТО може розгорнути підрозділ чисельністю 1000 осіб, як “фейкові новини”.

Тим часом міністр оборони країни Тібор Бенке в ефірі угорської радіостанції InfoRadio заявив, що Угорщина вже створила національні збройні сили і сформувала такий потенціал, якому в нинішній ситуації не доводиться розраховувати на іноземні збройні сили та підрозділи.

“Ми рухаємося далі цим шляхом, тому зараз, у нинішній ситуації, не вважаємо це доцільним і не потребуємо розміщення тут додаткових сил НАТО”, – наголосив очільник міністерства оборони Угорщини.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто повідомив, що у їхньому відомстві наразі не планується евакуація дипломатів чи членів сімей посольства Угорщини в Києві.

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