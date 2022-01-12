Венгрия вслед за Украиной вводит госрегулирование цен на продукты

Венгрия вслед за Украиной вводит госрегулирование цен на продукты

Премьер Венгрии Орбан отметил, что цены по всей Европе растут из-за удорожания энергоносителей.

В Венгрии вводится государственное регулирование цен на шесть основных продуктов питания.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает Hungary Today.

Речь идет о таких продуктах как сахар, пшеничная мука, подсолнечное растительное масло, свиной окорок, куриные грудки, коровье молоко 2,8% жирности. Стоимость этих продуктов не должна превышать цены по состоянию на 15 октября 2021 года.

С февраля 2022 г. во всех магазинах Венгрии должны быть именно такие цены. За это время каждый магазин должен снизить текущие цены до октябрьского уровня.

Орбан отметил, что цены во всей Европе растут из-за удорожания энергоносителей.

"Однако правительство Венгрии защищает семьи. Мы сдерживали повышение цен на бензин, ограничили процентные ставки по ипотечным кредитам и проводили политику понижения платы за коммунальные услуги", – сказал он.

Напомним, что украинское правительство ввело госрегулирование цен на продукты: в перечне находится 35 продуктов.

Ранее Кабинет министров Украины ограничил стоимость природного газа для производителей продовольствия: муки и хлеба, молока, курятины, подсолнечного масла, а также ввел госрегулирование цен на подсолнечное масло и батон.

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