Джамала в купальнике и без макияжа поплавала в океане

Джамала в купальнике и без макияжа поплавала в океане

Звезда отдыхает на Шри-Ланке.

Украинская певица Джамала наслаждается сказочным отдыхом.

В частности, знаменитость отправилась без мужа и сыновей отдыхать на Шри-Ланку. Исполнительница решила уделить время лишь себе.

Впрочем, певица время от времени может опубликовать в своем Instagram фото с отдыха. В частности, Джамала показала, как купается в Индийском океане.

Джамала / instagram.com/jamalajaaa

Артистка позировала перед камерой в розовом купальнике без единой капли декоративной косметики. Певица продемонстрировала не только свою красоту, но и стройную фигуру.

В общем, поклонники исполнительницы, видимо, не ожидали увидеть на странице у Джамалы такое фото, ведь она редко публикует подобные снимки. Впрочем, они однозначно засыпали ее комплиментами.

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