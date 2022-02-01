Таропрогноз на февраль 2022: что карты нам предвещают

Карты Таро помогают сконцентрироваться на важном в критических ситуациях.

Карты Таро — это бревно из 78 карт, появившееся в Средневековье, и используется в настоящее время преимущественно для гадания. Карты Таро являются системой графических образов, которые могут быть оформлены как бревно карт, когда они используются для игры или гадания.

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Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта луны "Двойка пентаклей"

Сферу любви, чувств и отношений в течение месяца описывает карта "Двойка пентаклей", относящаяся к младшим арканам, то есть к тайнам Таро. Она говорит о том, что не стоит сейчас увязываться четкими любовными обещаниями. Попробуйте разные возможности и проявляйте гибкость, флиртуйте и наслаждайтесь. Парам, уже долгое время находящимся вместе, стоит задуматься, насколько легко они могут приспособиться к изменениям в жизни. Часто ли вы бываете шутниками, или, наоборот, очень серьезными в отношениях.

Крепкие чувства невозможны по-прежнему. Попытайтесь умело жонглировать обстоятельствами, при этом вам откроются новые возможности и вы сможете принять решение. Если кризис в ваших отношениях неизбежен, то отнеситесь к этому легко. Естественные взлеты и падение жизни привели вас к этому кризису. Поверьте в то, что чувства вынесут вас на поверхность, просто приспосабливайтесь к переменам.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта луны "Король мечей"

О ситуации с карьерой и работой на следующий месяц следит карта Таро, которая называется "Король мечей", принадлежащая так называемым фигурным картам или картам двора. Она говорит о том, что многие проблемы можно избежать благодаря минутам размышлений. Также говорится, что сейчас нужно обратиться за советом к разумному и уверенному в себе мужчине, который сыграет важную роль в вашей жизни. Поэтому обратитесь к эксперту и воспользуйтесь его помощью.

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Также подумайте, какую ситуацию или вызов на работе недостаточно обдумали, в чем вам по-настоящему не хватает стратегии. Также попробуйте найти дело, которое требует от вас значительных интеллектуальных усилий. Попытайтесь выяснить определенную ситуацию, решать проблему. Потому вступайте в дискуссии и используйте свой мозг как меч.

В течение следующей недели хорошо прослушать лекции или видеоблоги по темам, которые вам необходимы в работе. А чтобы запустить мозг в работу после праздников, играйте в интеллектуальные игры, например, шахматы. Критически смотрите на ситуацию или проблемы и вы обязательно найдете верный выход из ситуации.

Прогноз Таро на финансы

Карта месяца "Шестерка пентаклей"

Следующий месяц в сфере финансов и средств можно описать с помощью карты Таро, которая называется "Тройка пентаклей". Эта карта говорит о небольшом прогрессе в сфере финансов. Поэтому, для того чтобы двигаться вперед, вы должны выяснить, что не дает вам двигаться дальше. Переведите ваше поведение на более зрелый уровень. Если вы будете умело двигаться, выдержите этот экзамен судьбы.

Не ходите кругами в вашей жизни. Примите этот кризис как проверку ваших возможностей, благодаря чему вы станете мудрее и сильнее. Докажите себе и другим, что решились преодолеть преграды, перед которыми долго останавливались. Используйте ваши способности.

Задумайтесь над тем, как вы можете использовать свои возможности. В какой сфере вам нужно доказать свою квалификацию, чтобы получить значительный финансовый результат, как далеко вы зашли. Прежде чем танцевать на канате, сначала научитесь на нем ходить.

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