День ангела 1 лютого: кого вітати з іменинами цього дня

День ангела 1 лютого: кого вітати з іменинами цього дня

День ангела — вшанування пам’яті святого чи мученика, ім’я якого носить дитина. Церква стверджує, що саме в цей момент створюється особливий духовний зв’язок між покровителем небес та християнином. ТСН.ua підготував для вас перелік імен, які 1 лютого святкують свій День Ангела.

1 лютого 2022 року свої іменини святкують володарі 9 імен: Макар, Юхим, Арсеній, Антон, Теодор, Петро, Сава, Микола, Марк.

Чоловічі імена 1 лютого

Макар

Походить від давньогрецького слова, яке перекладається як “щасливий”. В дитинстві Макар впертий, але працьовитий хлопчик з дещо мінливим характером. Він товариський, має багато друзів і часто потрапляє з ними до неприємних історій. В дорослому віці стає більш замкнутим в собі чоловіком. Цікаві факти про ім’я Макар: не допускає серйозних помилок, адже ніколи не квапиться з висновками.

Юхим

Ім’я прийшло до нас з Візантії і означає “доброзичливий”. В дитинстві Юхим творчий хлопчик, які завжди готовий до імпровізації. Вміє відчувати емоційний стан оточуючих. В дорослому віці стає м’якотілим та працьовитим. Цікаві факти про ім’я Юхим: сповнений енергії чоловік, який одружується лише на тій дівчині, якій може повністю довіряти.

Арсеній

Має грецьке коріння та означає “зрілий”, “мужній”. В дитинстві Арсеній сором’язливий та поступливий хлопчик. Виростає в такого ж м’якого чоловіка, який завжди до всіх відноситься доброзичливо. Цікаві факти про ім’я Арсеній: дуже творча людина, яку дуже легко образити.

1 лютого іменини святкують Макар, Арсеній, Юхим, Антон / Pexels

Антон

Ім’я прийшло з Давнього Риму і перекладається як “квітка”. В дитинстві Антон чесний та товариський хлопчик. Але може бути досить різким в спілкуванні. В дорослому віці стає працьовитим, красномовним та тактовним. Цікаві факти про ім’я Антон: галантний та чемний у відносинах з жінками.

Теодор

Походить з давньогрецького слова, яке означає “Божий дар”. В дитинстві Теодор оптимістичний і дисциплінований хлопчик. Любить творчу діяльність. В дорослому віці стає справжнім перфекціоністом. Цікаві факти про ім’я Теодор: прагне до багатства, тому вибирає професію, пов’язану з фінансами.

Петро

В перекладі з давньогрецької означає “твердий” або “скеля”. В дитинстві Петро хороший організатор. Добре вчиться, легко заводить нові знайомства. В дорослому віці стає чоловіком, який любить отримувати похвалу. Цікаві факти про ім’я Петро: не любить слухати чужих порад.

Сава

Ім’я прийшло до нас з арамейської мови і означає “мудрець”. В дитинстві Сава добродушний і спокійний хлопчик. Напрочуд обережний і розважливий. В дорослому віці стає врівноваженим чоловіком, якому не подобаються гучні вечірки. Цікаві факти про ім’я Сава: не терпить зраду, турботливо відноситься до дружини.

1 лютого день ангела святкують Теодор, Петро, Сава, Микола, Марк / Pexels

Микола

З давньогрецького перекладається як “переможець народів”. В дитинстві Микола товариський і спокійний хлопчик. Легко схоплює все на льоту, добре вчиться. В дорослому віці стає самодисциплінованим і непохитним у своєму спокої. Цікаві факти про ім’я Микола: дуже важливою в житті чоловіка є робота.

Марк

Прийшло з латинської мови і означає “молоток”. В дитинстві Марк має досить непростий характер. Проявляє неабияку рішучість у відстоюванні своєї думки. В дорослому віці стає дещо егоїстичним самолюбом. Цікаві факти про ім’я Марк: сильний чоловік, який часто стає лідером будь-якого колективу.

Жіночі імена 1 лютого

1 лютого свій день ангела святкують лише чоловіки.

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