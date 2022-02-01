Астрологічний прогноз на 1 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: не варто сповіщати про свої задуми оточення – заздрість ще ніхто не скасовував. Можна купувати та продавати нерухомість та автомобілі, не побоюючись отримати речі з браком.

Символ дня: ріг достатку.

Стихія дня Земля.

Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.

Щасливий день: 2.

Щасливий колір: помаранчевий, коричневий.

Щасливе каміння дня: агат, халцедон.

За яку частину тіла відповідає: ротова порожнина.

Хвороби дня: особливу увагу варто звернути на стан зубів. Хвороби, що розпочалися цього дня, нетривалі, але це не означає, що їх не потрібно лікувати.

Афоризм дня: "Доброта — це те, що може почути глухий і побачити сліпий" (Марк Твен).

Геометричні фігури дня: горизонтальний прямокутник.

Шлюб та стосунки дня: побачення – якщо є така можливість – рекомендується перенести на другий день. А от зігране у цей день весілля гарантує довготривалий та щасливий шлюб.

Містика дня: день сприятливий для ритуалів, спрямованих на захист від псування та пристріту.

Табу дня: не варто робити зла – воно одразу повернеться бумерангом.

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