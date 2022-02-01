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Астрологический прогноз на 1 февраля

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Астрологический прогноз на 1 февраля

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Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: не стоит оповещать о своих задумках окружающих людей – зависть еще никто не отменял. Можно покупать и продавать недвижимость и автомобили, не опасаясь получить вещи с браком. 

Символ дня: рог изобилия. 

Стихия дня: Земля. 

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий. 

Счастливое число дня: 2. 

Счастливый цвет дня: оранжевый, коричневый.

Счастливые камни дня: агат, халцедон.

За какую часть тела отвечает: ротовая полость. 

Болезни дня: особое внимание стоит обратить на состояние зубов. Болезни, начавшиеся в этот день, непродолжительны, но это не значит, что их не нужно лечить.  

Афоризм дня: "Доброта – это то, что может услышать глухой и увидеть слепой" (Марк Твен). 

Геометрическая фигура дня: горизонтальный прямоугольник. 

Брак и отношения дня: свидание – если есть такая возможность – рекомендуется перенести на другой день. А вот сыгранная в этот день свадьба гарантирует долговременный и счастливый брак.

Мистика дня: день благоприятен для ритуалов, направленных на защиту от порчи и сглаза. 

Табу дня: не стоит делать зла – оно тут же вернется бумерангом. 

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