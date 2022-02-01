Астрологический прогноз на 1 февраля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: не стоит оповещать о своих задумках окружающих людей – зависть еще никто не отменял. Можно покупать и продавать недвижимость и автомобили, не опасаясь получить вещи с браком.

Символ дня: рог изобилия.

Стихия дня: Земля.

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: оранжевый, коричневый.

Счастливые камни дня: агат, халцедон.

За какую часть тела отвечает: ротовая полость.

Болезни дня: особое внимание стоит обратить на состояние зубов. Болезни, начавшиеся в этот день, непродолжительны, но это не значит, что их не нужно лечить.

Афоризм дня: "Доброта – это то, что может услышать глухой и увидеть слепой" (Марк Твен).

Геометрическая фигура дня: горизонтальный прямоугольник.

Брак и отношения дня: свидание – если есть такая возможность – рекомендуется перенести на другой день. А вот сыгранная в этот день свадьба гарантирует долговременный и счастливый брак.

Мистика дня: день благоприятен для ритуалов, направленных на защиту от порчи и сглаза.

Табу дня: не стоит делать зла – оно тут же вернется бумерангом.

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